Оранжевый уровень пожароопасности ввели в Ростовской области

Местами по Ростовской области до конца суток 9 июня сохранится оранжевый уровень пожароопасности. Об этом можно судить по обновленным данным прогностической карты Гидрометцентра.
По информации синоптиков, потенциальная опасность возгораний существует в северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных районах и Приазовье (4 и 5 классы пожароопасности).
Риск пожаров повышается из-за сухой и теплой погоды. В такой период не следует разводить костры и выжигать сухую растительность. Также нельзя оставлять без присмотра мангалы, бросать окурки.
Добавим, уровень угрозы природных явлений на прогностической карте отмечают разными цветами, от белого до красного. Оранжевый цвет означает, что погода может нанести ущерб.