Циклон принесет в Казахстан сильные дожди и жару до 37

Согласно данным метеорологов, циклон обеспечит прогрев воздушных масс и развитие конвективных процессов, что в свою очередь принесет дожди.
Так, дожди пройдут 10 июня на юге, 11 июня — на северо-западе, 12 июня на севере страны ожидаются уже сильные дожди, грозовые явления и порывистый ветер. Также в отдельных районах возможно выпадение града.
Лишь на востоке страны будет доминировать антициклон, с которым ожидается погода преимущественно без осадков.
В дневные часы температура воздуха прогреется.
На севере, востоке, в центре до 25−32°С, на западе, юге, юго-востоке температура достигнет 32−37°С.