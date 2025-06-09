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Циклон принесет в Казахстан сильные дожди и жару до 37

В предстоящие дни Казахстан будет ощущать влияние южного циклона. Об этом заявили синоптики РГП «Казгидромет», предоставив прогноз погоды на 10, 11 и 12 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 83% 754 мм рт. ст. +21°
Источник: Zakon.kz

Согласно данным метеорологов, циклон обеспечит прогрев воздушных масс и развитие конвективных процессов, что в свою очередь принесет дожди.

Так, дожди пройдут 10 июня на юге, 11 июня — на северо-западе, 12 июня на севере страны ожидаются уже сильные дожди, грозовые явления и порывистый ветер. Также в отдельных районах возможно выпадение града.

Лишь на востоке страны будет доминировать антициклон, с которым ожидается погода преимущественно без осадков.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

В дневные часы температура воздуха прогреется.

На севере, востоке, в центре до 25−32°С, на западе, юге, юго-востоке температура достигнет 32−37°С.