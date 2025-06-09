Экс-наставник «Крыльев» Игорь Осинькин готов встретиться с Магомедом Адиевым

Бывший главный тренер высказался об изменениях в команде из 63-го региона.
Официально Игорь Осинькин ушел из «Крыльев Советов» 27 мая. Работал с «зелено-бело-синими» с июля 2020 года. В минувшем сезоне заняли десятое место с 31 очком.
Новым наставником самарцев стал Магомед Адиев. С апреля до конца прошлого розыгрыша РПЛ трудился в подмосковных «Химках». Оставил проблемный коллектив в элите лишь номинально на 12-й строчке. С новой командой встретится 16 июня.
Осинькин надеется, что с новым главным тренером у волжан «все получится».
«Я ни от кого никогда не закрывался, со всеми готов разговаривать», — ответил он на вопрос «Матч ТВ» о возможном разговоре с Адиевым.
Недавно Игорь Осинькин оценил ничейную игру России с Нигерией в Москве (12+).
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