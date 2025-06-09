Верна «Ундервуду»: «Известия» публикуют фрагмент книги о советской машинистке

Как работали машинистки и стенографистки в советское время? Что было самым сложным для них на Нюрнбергском процессе? И как в жизни одного скромного труженика могла отразиться история целой страны? Об этом рассказано в книге Елены Мушкиной «У “Знамени” как доблестный солдат», которая выйдет в этом году в издательстве «Северный паломник». Более 30 лет Елена Мушкина работала в еженедельном приложении к «Известиям» — «Неделя». А ее мать, Нина Мушкина, была машинисткой в журнале «Знамя». Ей и посвящено новое произведение писательницы. «Известия» публикуют фрагмент из главы «Репортер меняет профессию».