Строительная готовность новой школы в «Серебряном берегу» в Омске достигла 80%

Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил стройплощадку школы № 155 в микрорайоне «Серебряный берег», где оценил темпы выполнения работ. По состоянию на сегодняшний день готовность современного образовательного учреждения составляет 80%.
Новая школа, рассчитанная на 1 100 учащихся, станет важным социальным объектом для жителей активно развивающегося микрорайона. Общая площадь четырехэтажного здания составит 26 тысяч квадратных метров. Подрядчик заверил, что работы ведутся строго в соответствии с графиком и будут завершены летом текущего года.
Фото: пресс-служба правительства Омской области.
Во время осмотра стройплощадки глава региона подчеркнул значимость своевременного открытия школы.
«Сегодня проверили ход строительства школы в микрорайоне “Серебряный берег”. На данный момент объем выполненных работ достиг 80%. Подрядчик планирует завершить все строительные мероприятия летом. Параллельно мэрия начинает закупку оборудования, чтобы к 1 ноября школа была полностью подготовлена к работе. По предложению администрации города и министерства образования, учебное заведение будет запущено сразу после новогодних каникул, чтобы не нарушать образовательный процесс», — отметил Виталий Хоценко.
Фото: пресс-служба правительства Омской области.
На стройке задействовано 170 человек. Будущее здание школы будет включать просторные учебные классы, кабинеты, зоны рекреации, столовую, библиотеку с читальным залом, актовый зал, а также два спортивных зала с раздевалками и душевыми. Для занятий физкультурой предусмотрены хореографический и тренажерный залы.
Ранее мы писали, что губернатор Хоценко вместе с женой вышел на дистанцию «ВелоОмска».