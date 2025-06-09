Строительная готовность новой школы в «Серебряном берегу» в Омске достигла 80%

«Сегодня проверили ход строительства школы в микрорайоне “Серебряный берег”. На данный момент объем выполненных работ достиг 80%. Подрядчик планирует завершить все строительные мероприятия летом. Параллельно мэрия начинает закупку оборудования, чтобы к 1 ноября школа была полностью подготовлена к работе. По предложению администрации города и министерства образования, учебное заведение будет запущено сразу после новогодних каникул, чтобы не нарушать образовательный процесс», — отметил Виталий Хоценко.