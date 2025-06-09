В Новосибирск доставят мощи святой Матроны Московской

В июне в Новосибирске верующие смогут поклониться мощам святой блаженной Матроны Московской. Ковчег с частицей мощей доставят в город 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской митрополии.
Как сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии, святыню привезут из Свято-Успенского мужского монастыря в Новомосковске Тульской области. Мощи будут находиться в Вознесенском кафедральном соборе до 24 июня включительно.
Во все дни пребывания ковчега в храме будут проходить молебны с чтением акафиста. Проводы мощей состоятся 24 июня в 18:30.
Матрона Московская считается одной из самых почитаемых русских святых. Тысячи верующих обращаются к ней за помощью и утешением в трудные моменты жизни.