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В Новосибирск доставят мощи святой Матроны Московской

Святыня будет находиться в Вознесенском соборе с 19 по 24 июня.

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Источник: пресс-служба Новосибирской митрополии РПЦ

В июне в Новосибирске верующие смогут поклониться мощам святой блаженной Матроны Московской. Ковчег с частицей мощей доставят в город 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской митрополии.

Как сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии, святыню привезут из Свято-Успенского мужского монастыря в Новомосковске Тульской области. Мощи будут находиться в Вознесенском кафедральном соборе до 24 июня включительно.

Во все дни пребывания ковчега в храме будут проходить молебны с чтением акафиста. Проводы мощей состоятся 24 июня в 18:30.

Матрона Московская считается одной из самых почитаемых русских святых. Тысячи верующих обращаются к ней за помощью и утешением в трудные моменты жизни.