В Хабаровском крае лесных пожаров нет

Всего с начала сезона в Хабаровском крае произошло 97 пожаров на общей площади 49 846,9 га. В настоящее время в 17 муниципальных районах Хабаровского края сохраняется действие особого противопожарного режима. В этот период категорически запрещено разведение костров, применение открытого огня и проведение огневых работ любого типа. За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрено административное наказание в форме штрафа. Размер штрафа для физических лиц может достигать 20 тысяч рублей, для должностных лиц — 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — 800 тысяч рублей. Предупреждения в подобных ситуациях не предусмотрены.