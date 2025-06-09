В Хабаровском крае лесных пожаров нет

В Хабаровском крае за выходные дни потушили все действовавшие в регионе лесные пожары. Из-за наступивших дождей новых возгораний в крае нет, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
Специалисты лесной охраны и авиапожарных формирований полностью потушили крупный лесной пожар в районе поселка Этыркэн Верхнебуреинского района. Благодаря слаженной работе огонь удалось сначала локализовать, а затем полностью ликвидировать.
Возгорание действовало с 27 мая, его общая площадь составила 5400 га. Для ликвидации привлекались 60 специалистов лесопожарных формирований и 11 единиц спецтехники, применялся самолет-амфибия Бе-200, который совершал сбросы воды на очаги пламени.
Всего с начала сезона в Хабаровском крае произошло 97 пожаров на общей площади 49 846,9 га. В настоящее время в 17 муниципальных районах Хабаровского края сохраняется действие особого противопожарного режима. В этот период категорически запрещено разведение костров, применение открытого огня и проведение огневых работ любого типа. За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрено административное наказание в форме штрафа. Размер штрафа для физических лиц может достигать 20 тысяч рублей, для должностных лиц — 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — 800 тысяч рублей. Предупреждения в подобных ситуациях не предусмотрены.