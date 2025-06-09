Созданы биосенсоры для выявления глюкозы по поту

По словам разработчицы, использование данных сенсоров перспективно в устройствах, которые считывают сигнал и передают его на телефон. Поэтому также было разработано считывающее устройство для непрерывной записи данных. Для тестирования образец закреплялся на запястье, а сигнал с сенсора передавался непосредственно на смартфон. Поскольку сенсор резистивного типа, его принцип работы заключался в изменении электрического сопротивления при взаимодействии реагентов с чувствительным элементом. При контакте сенсора с кожей выделяемый пот попадал на поверхность печатных слоев, что повышало проводимость сенсора. Таким образом, наблюдалась зависимость отклика сенсорных структур по току и концентрации глюкозы в крови человека.