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В Пермском крае уже 26 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

ПЕРМЬ, 9 июня, ФедералПресс. В Министерстве образования Пермского края подвели первые результаты ЕГЭ по литературе, истории и химии. Количество выпускников, которые набрали от 81 до 100 баллов, составило 440 человек. Стобалльниками стали 26 старшеклассников.

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Источник: РИА "Новости"

«На максимальные 100 баллов с экзаменационными заданиями по химии справились 22 выпускника из Перми, Березников, Кунгура, Горнозаводска, Куеды, Осы, Суксуна, Чердыни», — отметили в минобре региона.

Кроме того, еще три одиннадцатиклассника из двух городов — Перми и Кунгура — смогли без ошибок сдать историю.

Сто баллов по литературе получила выпускница Лицея пермского кампуса Высшей школы экономики. В целом лучшие результаты по трем предметам получили лицеисты и школьники из Перми, Березников, Кунгура, Горнозаводска, Куеды, Осы, Суксуна и Чердыни.

Ранее «ФедералПресс» писал, что экзамены в Прикамье будут сдавать более 42,5 тысячи детей: 31,9 тысячи — девятиклассники и 9,3 тысячи — выпускники одиннадцатых классов.