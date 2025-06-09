В Пермском крае уже 26 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

«На максимальные 100 баллов с экзаменационными заданиями по химии справились 22 выпускника из Перми, Березников, Кунгура, Горнозаводска, Куеды, Осы, Суксуна, Чердыни», — отметили в минобре региона.
Кроме того, еще три одиннадцатиклассника из двух городов — Перми и Кунгура — смогли без ошибок сдать историю.
Сто баллов по литературе получила выпускница Лицея пермского кампуса Высшей школы экономики. В целом лучшие результаты по трем предметам получили лицеисты и школьники из Перми, Березников, Кунгура, Горнозаводска, Куеды, Осы, Суксуна и Чердыни.
Ранее «ФедералПресс» писал, что экзамены в Прикамье будут сдавать более 42,5 тысячи детей: 31,9 тысячи — девятиклассники и 9,3 тысячи — выпускники одиннадцатых классов.