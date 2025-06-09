В Гомельской области 72 населенных пункта обесточены из-за грозы с ветром 20 м/с

Так, грозовой фронт с ветром 20 метров в секунду, прошедший в регионе 8 июня, нарушил электроснабжение в 72 населенных пунктах. Сильнее других районов во время грозы пострадала инфраструктура в Гомельском, Мозырском и Речицком районах. В «Гомельэнерго» сообщили о произошедших обрывах проводов ЛЭП из-за падения деревьев, повреждения опор и других элементов линий электропередачи.