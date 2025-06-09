В Гомельской области 72 населенных пункта обесточены из-за грозы с ветром 20 м/с

В Гомельской области непогода оставила без электричества 72 населенных пункта, сообщил телеграм-канал облисполкома.
Так, грозовой фронт с ветром 20 метров в секунду, прошедший в регионе 8 июня, нарушил электроснабжение в 72 населенных пунктах. Сильнее других районов во время грозы пострадала инфраструктура в Гомельском, Мозырском и Речицком районах. В «Гомельэнерго» сообщили о произошедших обрывах проводов ЛЭП из-за падения деревьев, повреждения опор и других элементов линий электропередачи.
— Специалисты восстанавливают электроснабжение, бригады делают все для скорейшего восстановления подачи электроэнергии потребителям, — прокомментировали на предприятии.
Около 08.00 утра понедельника, 9 июня, на Гомельщине еще в 25 населенных пунктах продолжались работы по восстановлению электроснабжения, работали 16 бригад и восемь единиц спецтехники.
Еще в Столинском районе мужчина погиб, а девушка пострадала от удара молнии.
И предупредили, что магнитная буря обрушится на Землю 9 июня — что ждать белорусам.
Между тем синоптик Дмитрий Рябов пообещал белорусам «персиковое» лето 2025: «Жарче нормы из-за горячих атмосферных монстров, но и с периодами, когда нужны будут куртки».