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Борьба с тополиным пухом: Челябинск усиливает меры

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июня, ФедералПресс. Мэр Челябинска Алексей Лошкин объявил о комплексе мер по борьбе с тополиным пухом для снижения пожароопасности в городе. На фоне более сотни возгораний за неделю, связанных с пухом, глава города поручил усилить профилактику.

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Источник: РИА "ФедералПресс"

«Сейчас перед нами стоит задача обеспечить пожарную безопасность из-за количества тополиного пуха. Дал поручения по всем направлениям работы. Это не только зона ответственности МЧС, администрации и других служб. Я призываю жителей также обратить особое внимание и предостеречь детей от излишнего баловства с пухом, рассказать о последствиях таких действий», — сказал Лошкин.

Основные меры включают регулярный полив проезжих частей и внутриквартальных территорий для подавления пуха, а также проведение инструктажей по пожарной безопасности в садовых товариществах с акцентом на запрет открытого огня. Лошкин отдельно призвал жителей контролировать детей, предупреждая их об опасности игр с пухом из-за высокого риска быстрого распространения огня и значительного ущерба.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что мэр Алексей Лошкин потребовал бесперебойной работы фонтанов Челябинска в праздники.