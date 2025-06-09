Борьба с тополиным пухом: Челябинск усиливает меры

«Сейчас перед нами стоит задача обеспечить пожарную безопасность из-за количества тополиного пуха. Дал поручения по всем направлениям работы. Это не только зона ответственности МЧС, администрации и других служб. Я призываю жителей также обратить особое внимание и предостеречь детей от излишнего баловства с пухом, рассказать о последствиях таких действий», — сказал Лошкин.
Основные меры включают регулярный полив проезжих частей и внутриквартальных территорий для подавления пуха, а также проведение инструктажей по пожарной безопасности в садовых товариществах с акцентом на запрет открытого огня. Лошкин отдельно призвал жителей контролировать детей, предупреждая их об опасности игр с пухом из-за высокого риска быстрого распространения огня и значительного ущерба.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что мэр Алексей Лошкин потребовал бесперебойной работы фонтанов Челябинска в праздники.