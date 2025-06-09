Борьба с тополиным пухом: Челябинск усиливает меры

«Сейчас перед нами стоит задача обеспечить пожарную безопасность из-за количества тополиного пуха. Дал поручения по всем направлениям работы. Это не только зона ответственности МЧС, администрации и других служб. Я призываю жителей также обратить особое внимание и предостеречь детей от излишнего баловства с пухом, рассказать о последствиях таких действий», — сказал Лошкин.