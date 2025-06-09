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Севастопольцев ждет дополнительный выходной

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе третья рабочая неделя подряд будет укороченной. Согласно региональному закону, в связи с Днем города нерабочим станет понедельник, 16 июня, уточнили РИА Новости Крым в правительстве и Заксобрании города.

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Источник: Мария Белокрыс, Софья Шандыбина, Евгения Шабурова, Марина Черкасова, Анастасия Нилова/ТАСС

«16 июня выходной. 14 июня является нерабочим праздничным днем — День основания города Севастополя… И при совпадении с выходным днем нерабочего праздничного дня, выходной переносится на следующий рабочий день», — сообщили в пресс-службе правительства города.

Как уточнили в Заксобрании, перенос производится в соответствии с законом города «О праздниках, памятных датах и иных праздничных днях города Севастополя».

Поправки к закону были приняты Законодательным Собранием Севастополя в 2023 году. Согласно внесенным в документ дополнениям, у города появилось два новых выходных дня: 18 марта — День возвращения города Севастополя в Россию (2014 г.) и 14 (3) июня — День основания города Севастополя (1783 г.).

Выходные обязательны для госслужащих и работников бюджетных организаций.

Как сообщалось, жители Крыма отдыхают с 6 по 9 июня из-за религиозных праздников. В соответствии с республиканским законом, 6 июня в Крыму — выходной день в связи с празднованием Курбан-байрама. А 9 июня жители республики отдыхают по случаю праздника Святой Троицы, который пришелся на воскресенье, 8 июня.

Кроме того, в июне нерабочим для всех россиян будет 12 число. В этот день страна празднует государственный праздник — День России. А также выходной день с субботы, 8 марта, перенесен на пятницу, 13 июня. Таким образом, начавшаяся рабочая неделя в включит в себя всего два дня — вторник и в среду, 10 и 11 июня. Выходными в Республике Крым будут дни с 12 по 15 июня, в Севастополе — с 12 по 16 июня.