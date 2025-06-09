Севастопольцев ждет дополнительный выходной

Кроме того, в июне нерабочим для всех россиян будет 12 число. В этот день страна празднует государственный праздник — День России. А также выходной день с субботы, 8 марта, перенесен на пятницу, 13 июня. Таким образом, начавшаяся рабочая неделя в включит в себя всего два дня — вторник и в среду, 10 и 11 июня. Выходными в Республике Крым будут дни с 12 по 15 июня, в Севастополе — с 12 по 16 июня.