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Омичам показали, как сейчас изнутри выглядит СКК имени Блинова

Губернатор Омской области проинспектировал стройку.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Вячеслав Крузман

Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова в рамках рабочей поездки по социально значимым объектам города. На данный момент на объекте начались демонтажные работы.

Реконструкция комплекса осуществляется при поддержке хоккейного клуба «Авангард». Главная цель масштабной реставрации — вернуть СКК его прежнее величие и создать комфортные условия для зрителей. После завершения работ в спорткомплексе планируется проведение спортивных мероприятий и концертов.

По словам главы региона, обновленный СКК должен стать домашней ареной для хоккейной команды ВХЛ «Омские крылья», принимать матчи Суперлиги с участием волейбольного клуба «Омичка», а также проводить различные культурные мероприятия.

Историческая справка: спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова был открыт в 1986 году. На протяжении многих лет он являлся домашней ареной для хоккейного клуба «Авангард», а до 2016 года также принимал игры женского волейбольного клуба «Омичка».