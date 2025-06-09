Омичам показали, как сейчас изнутри выглядит СКК имени Блинова

Историческая справка: спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова был открыт в 1986 году. На протяжении многих лет он являлся домашней ареной для хоккейного клуба «Авангард», а до 2016 года также принимал игры женского волейбольного клуба «Омичка».