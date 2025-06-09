Омичам показали, как сейчас изнутри выглядит СКК имени Блинова

Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова в рамках рабочей поездки по социально значимым объектам города. На данный момент на объекте начались демонтажные работы.
Реконструкция комплекса осуществляется при поддержке хоккейного клуба «Авангард». Главная цель масштабной реставрации — вернуть СКК его прежнее величие и создать комфортные условия для зрителей. После завершения работ в спорткомплексе планируется проведение спортивных мероприятий и концертов.
По словам главы региона, обновленный СКК должен стать домашней ареной для хоккейной команды ВХЛ «Омские крылья», принимать матчи Суперлиги с участием волейбольного клуба «Омичка», а также проводить различные культурные мероприятия.
Историческая справка: спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова был открыт в 1986 году. На протяжении многих лет он являлся домашней ареной для хоккейного клуба «Авангард», а до 2016 года также принимал игры женского волейбольного клуба «Омичка».