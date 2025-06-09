У самарцев новая рабочая неделя будет короткой — всего 3 дня, а потом 4 выходных

Самарских трудящихся ожидает долгожданная четырехдневная пауза от трудовых будней, связанная с празднованием Дня России.
Официальные выходные дни выпадут на период с двенадцатого по пятнадцатое июня включительно, позволяя гражданам страны насладиться заслуженным отдыхом и посвятить свободное время близким людям, любимым хобби либо поездкам и путешествиям.
Однако после столь приятного перерыва россиянам предстоит приготовиться к довольно длинному рабочему отрезку календаря: следующая полноценная короткая рабочая неделя наступит лишь ближе к концу осени, ориентировочно в ноябре месяце.
До тех пор потребуется набраться терпения и продуктивно распределить рабочий процесс, ведь следующий короткий перерыв (без учета отпусков) придется ожидать целых полгода.
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