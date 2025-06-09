Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У самарцев новая рабочая неделя будет короткой — всего 3 дня, а потом 4 выходных

Самарских трудящихся ожидает долгожданная четырехдневная пауза от трудовых будней, связанная с празднованием Дня России.

Качество жизни в вашем регионе

Самарских трудящихся ожидает долгожданная четырехдневная пауза от трудовых будней, связанная с празднованием Дня России.

Официальные выходные дни выпадут на период с двенадцатого по пятнадцатое июня включительно, позволяя гражданам страны насладиться заслуженным отдыхом и посвятить свободное время близким людям, любимым хобби либо поездкам и путешествиям.

Однако после столь приятного перерыва россиянам предстоит приготовиться к довольно длинному рабочему отрезку календаря: следующая полноценная короткая рабочая неделя наступит лишь ближе к концу осени, ориентировочно в ноябре месяце.

До тех пор потребуется набраться терпения и продуктивно распределить рабочий процесс, ведь следующий короткий перерыв (без учета отпусков) придется ожидать целых полгода.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.