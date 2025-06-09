«Грозит до 5 лет»: в Красноярском крае произошло два нападения на полицейских

«В обоих случаях в отношении нарушителей следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ “Применение насилия в отношении представителя власти”. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Кроме того, в отношении шарыповского злоумышленника также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ “Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью”. Он заключён под стражу», — рассказали в полиции.