«Грозит до 5 лет»: в Красноярском крае произошло два нападения на полицейских

Так, около 5 часов утра 4 июня в Шарыпово повздорили двое мужчин. Один из них накинулся на оппонента с кулаками, а жена пострадавшего вызвала полицию.
«При задержании обидчик отказался выполнить законные требования полицейских и попытался кинуться на сотрудников с ножом. В соответствии с ФЗ “О полиции” находящийся на месте оперуполномоченный полиции применил табельное оружие, сделав предупредительный выстрел в воздух, после которого 40-летний нападавший был задержан», — рассказали в пресс-службе.
В тот же день в Минусинске с насилием столкнулся инспектор ПДН. В дежурную часть полиции обратилась женщина, сообщившая, что ее пьяный бывший сожитель увез куда-то ее 8-месячную дочь.
Полицейскому удалось установить, что мужчина поехал с девочкой к себе домой. Его удалось уговорить вернуть ребенка, но дома у женщины 37-летний мужчина проявил агрессию в адрес сотрудника полиции. Он ударил представителя власти по лицу.
«В обоих случаях в отношении нарушителей следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ “Применение насилия в отношении представителя власти”. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Кроме того, в отношении шарыповского злоумышленника также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ “Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью”. Он заключён под стражу», — рассказали в полиции.
Правоохранители напоминают, что любое препятствование законной деятельности сотрудников полиции, в том числе с применением насилия, недопустимо. Всех виновников привлекут к уголовной ответственности. Им может грозить до 10 лет лишения свободы (согласно ч. 2 ст. 318 УК РФ).