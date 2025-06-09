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Стали известны имена победительниц конкурса «Миссис Иркутск 38»

В Иркутске выбрали самых красивых женщин региона. Завершился седьмой ежегодный конкурс красоты среди замужних женщин «Миссис Иркутск 38».

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Источник: Без источника

Обладательницей гран-при стала Иштунова Александра. А гран-при в номинации «Фотомодель» получила Кристина Трофимова.

Девушки представят Иркутск на всероссийском этапе конкурса, который пройдёт в столице нашей родины. Они продолжат борьбу за звание самой красивой женщины России вместе с представительницами других регионов.

Конкурс традиционно собрал лучших красавиц Иркутской области, каждая из которых продемонстрировала свою индивидуальность, талант и харизму. Помимо церемонии награждения, гостей ждала яркая шоу-программа, которая включала танцевальные номера и вокальные выступления.

«Мы гордимся нашими участницами, каждая из них уникальна и достойна победы! Мы уверены, что наши красавицы достойно представят Иркутскую область на всероссийской арене!» — рассказывает организатор конкурса — руководитель продюсерского центра Екатерина Чопей.

Следующий этап состоится в Москве, где победительницы «Миссис Иркутск 38» покажут себя наравне с самыми красивыми женщинами нашей огромной страны.

Главные титулы:

Гран-при «Миссис Иркутск 38» — Иштунова Александра;

Гран-при «Миссис Иркутск 38» в номинации «Фотомодель» — Кристина Трофимова;

Первая вице-миссис «Миссис Иркутск 38» — Яна Суркова;

Вторая вице-миссис — Людмила Белякова;

Третья вице-миссис — Елена Васильева;

Приз зрительских симпатий — Василиса Петчинова.