Стали известны имена победительниц конкурса «Миссис Иркутск 38»

Обладательницей гран-при стала Иштунова Александра. А гран-при в номинации «Фотомодель» получила Кристина Трофимова.
Девушки представят Иркутск на всероссийском этапе конкурса, который пройдёт в столице нашей родины. Они продолжат борьбу за звание самой красивой женщины России вместе с представительницами других регионов.
Конкурс традиционно собрал лучших красавиц Иркутской области, каждая из которых продемонстрировала свою индивидуальность, талант и харизму. Помимо церемонии награждения, гостей ждала яркая шоу-программа, которая включала танцевальные номера и вокальные выступления.
«Мы гордимся нашими участницами, каждая из них уникальна и достойна победы! Мы уверены, что наши красавицы достойно представят Иркутскую область на всероссийской арене!» — рассказывает организатор конкурса — руководитель продюсерского центра Екатерина Чопей.
Следующий этап состоится в Москве, где победительницы «Миссис Иркутск 38» покажут себя наравне с самыми красивыми женщинами нашей огромной страны.
Главные титулы:
Гран-при «Миссис Иркутск 38» — Иштунова Александра;
Гран-при «Миссис Иркутск 38» в номинации «Фотомодель» — Кристина Трофимова;
Первая вице-миссис «Миссис Иркутск 38» — Яна Суркова;
Вторая вице-миссис — Людмила Белякова;
Третья вице-миссис — Елена Васильева;
Приз зрительских симпатий — Василиса Петчинова.