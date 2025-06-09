Хабиров наградил экс-главу МЧС Башкирии

Экс-начальник ГУ МЧС по Башкирии Марат Латыпов удостоился звания «Заслуженный спасатель РБ». Указ о награждении подписал глава республики Радий Хабиров.
Генерал-майор внутренней службы, принимая награду, отметил, что ее достоин весь состав республиканского МЧС. Он поблагодарил Хабирова за содействие работы министерства и выразил надежду, что сотрудники ведомства и дальше будут выполнять свои обязанности на высоком уровне.
Напомним, 58-летний Марат Латыпов на минувшей неделе подал рапорт об увольнении в связи с достижением пенсионного возраста. Экс-начальник ведомства проработал на руководящей должности почти 10 лет. Временно исполнять обязанности начальника назначен его первый заместитель 52-летний Эдуард Идрисов.
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