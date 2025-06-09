Хабиров наградил экс-главу МЧС Башкирии

Генерал-майор внутренней службы, принимая награду, отметил, что ее достоин весь состав республиканского МЧС. Он поблагодарил Хабирова за содействие работы министерства и выразил надежду, что сотрудники ведомства и дальше будут выполнять свои обязанности на высоком уровне.