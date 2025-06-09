В Перми 11 и 12 июня перекроют часть улиц

Коммунальный мост будет закрыт для всех с 22:50 12 июня до 00:00 13 июня во время фейерверка. Мэрия должна обеспечить проезд к жилым домам на Суксунской, Парковой, Разгуляйской и других указанных улицах. При необходимости с 22:00 12 июня до 01:00 13 июня могут быть введены дополнительные ограничения на Попова, Монастырской и Окулова в случае большого скопления пешеходов.