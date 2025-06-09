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В Перми 11 и 12 июня перекроют часть улиц

Это связано с празднованием Дня города и Дня России.

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Источник: Комсомольская правда

На время празднования Дня города и Дня России в Перми вводятся временные ограничения движения транспорта. Согласно распоряжению Министерства транспорта, опубликованному 6 июня, перекрытия коснутся ряда центральных улиц Перми в период с 11 по 12 июня.

11 июня с 8:00 до 23:00 вводится запрет на движение всех транспортных средств (кроме трамваев):

— на Ленина, 68 до Крисанова.

— на Борчанинова от Петропавловской до Пермской.

С 19:00 11 июня до 23:00 12 июня будет закрыто движение:

— на участке улицы Ленина от Крисанова до Попова.

— на улице Борчанинова от Петропавловской до Ленина.

— на Петропавловской улице от Крисанова до Попова.

11 июня с 22:30 до 00:30 12 июня:

— Ленина от Парковой до Клименко.

— Пермской от Ленина до Клименко.

12 июня с 14:00 до 01:00 13 июня:

— Окулова от Попова до Комсомольского проспекта.

— Осинской от Монастырской до Окулова.

Коммунальный мост будет закрыт для всех с 22:50 12 июня до 00:00 13 июня во время фейерверка. Мэрия должна обеспечить проезд к жилым домам на Суксунской, Парковой, Разгуляйской и других указанных улицах. При необходимости с 22:00 12 июня до 01:00 13 июня могут быть введены дополнительные ограничения на Попова, Монастырской и Окулова в случае большого скопления пешеходов.

О том, какую программу подготовили на День города, читайте в нашем материале.