В Перми 11 и 12 июня перекроют часть улиц

На время празднования Дня города и Дня России в Перми вводятся временные ограничения движения транспорта. Согласно распоряжению Министерства транспорта, опубликованному 6 июня, перекрытия коснутся ряда центральных улиц Перми в период с 11 по 12 июня.
11 июня с 8:00 до 23:00 вводится запрет на движение всех транспортных средств (кроме трамваев):
— на Ленина, 68 до Крисанова.
— на Борчанинова от Петропавловской до Пермской.
С 19:00 11 июня до 23:00 12 июня будет закрыто движение:
— на участке улицы Ленина от Крисанова до Попова.
— на улице Борчанинова от Петропавловской до Ленина.
— на Петропавловской улице от Крисанова до Попова.
11 июня с 22:30 до 00:30 12 июня:
— Ленина от Парковой до Клименко.
— Пермской от Ленина до Клименко.
12 июня с 14:00 до 01:00 13 июня:
— Окулова от Попова до Комсомольского проспекта.
— Осинской от Монастырской до Окулова.
Коммунальный мост будет закрыт для всех с 22:50 12 июня до 00:00 13 июня во время фейерверка. Мэрия должна обеспечить проезд к жилым домам на Суксунской, Парковой, Разгуляйской и других указанных улицах. При необходимости с 22:00 12 июня до 01:00 13 июня могут быть введены дополнительные ограничения на Попова, Монастырской и Окулова в случае большого скопления пешеходов.
О том, какую программу подготовили на День города, читайте в нашем материале.