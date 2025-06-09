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Сбои мобильного интернета снова фиксируются в Нижегородской области

Проблемы со связью жители испытали утром.

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Жители Нижегородской области снова пожаловались на работу мобильного интернета. Проблемы со связью абоненты испытали 9 июня.

Напомним, что этой ночью средства и силы противовоздушной обороны отразили атаку 13 украинских беспилотников в регионе. Чтобы обезопасить гражданские полеты, нижегородский аэропорт вводил ограничения почти на два часа.

В основном сбои в работе мобильного интернета фиксировались утром. У некоторых нижегородцев он начал работать в полноценном режиме.

Ранее проблемы со связью жители региона испытали 6 июня. Аналогичные жалобы поступали от нижегородцев и в конце мая.