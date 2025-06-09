Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Красноярского края стали больше зарабатывать

Количество находящихся за чертой бедности по итогам 2024 года в крае снизилось.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае вырос средний доход. Об этом сообщили аналитики Красноярскстата.

Средний доход жителей Красноярского края на человека в месяц по итогам 2024 года составил 59 359 рублей. Это на 17,8% выше, чем в 2023 году.

При этом 11% жителей Красноярского края на начало 2025 года имели доход ниже черты бедности. По сравнению с 2023 годом количество бедных в регионе сократилось на 1,7%.

В соседних регионах — Хакасии и Туве — средние доходы гораздо ниже. В Хакасии — 40 579, в Туве — 33 541 рублей в месяц на человека.

Ранее сообщалось о том, где предлагают зарплаты от 100 тысяч рублей без опыта и диплома в Красноярском крае.