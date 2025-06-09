Жители Красноярского края стали больше зарабатывать

В Красноярском крае вырос средний доход. Об этом сообщили аналитики Красноярскстата.
Средний доход жителей Красноярского края на человека в месяц по итогам 2024 года составил 59 359 рублей. Это на 17,8% выше, чем в 2023 году.
При этом 11% жителей Красноярского края на начало 2025 года имели доход ниже черты бедности. По сравнению с 2023 годом количество бедных в регионе сократилось на 1,7%.
В соседних регионах — Хакасии и Туве — средние доходы гораздо ниже. В Хакасии — 40 579, в Туве — 33 541 рублей в месяц на человека.
Ранее сообщалось о том, где предлагают зарплаты от 100 тысяч рублей без опыта и диплома в Красноярском крае.