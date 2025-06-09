Свердловский минобр будет выдавать полиции данные о детях мигрантов

Согласно тексту документу, после вступления закона в силу региональные и муниципальные органы управления образованием должны будут передавать в полицию следующие данные:
- персональные данные ребенка и его родителей;
- результаты тестирования на знание русского языка;
- информацию о зачислении в образовательную организацию и отчислении;
- информацию об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.
Володин пояснил, что обмен такой информацией между ведомствами в первую очередь позволит выявлять нелегальных мигрантов. «Кроме того, выявление не поступивших в школы детей мигрантов позволит предостеречь их от вовлечения в противозаконную деятельность, защитить от необдуманных поступков», — заключил спикер Госдумы.
С апреля 2025 года в России действует закон, согласно которому в школы не будут принимать детей мигрантов без сдачи специального экзамена на знание русского языка. В Госдуме назвали также, какие результаты должны получить дети при тестировании, чтобы экзамен считался сданным. Так, поступающие в 1-й класс должны правильно ответить на 90% вопросов, со 2 по 5 класс — на 18 из 20 вопросов, в 6 — 9 классы — 20 из 22 и 10−11 классы — выполнить 22 из 24 заданий.