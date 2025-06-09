Иркутская область вошла в эксперимент по легализации гостевых домов

С 1 сентября 2025 года в России стартует эксперимент по упорядочиванию работы гостевых домов. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Проект продлится до конца 2027 года и затронет 16 регионов, включая Иркутскую область. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе областного правительства.
Теперь гостевые дома включат в единый реестр средств размещения наравне с гостиницами, горнолыжными курортами и пляжами. Чтобы легально работать, владельцам таких домов нужно иметь участок в населенном пункте с разрешением на индивидуальное жилье или личное хозяйство, быть собственником дома, зарегистрировать недвижимость в ЕГРН, а также соответствовать стандартам для гостевых домов.
После самооценки каждый объект получит уникальный номер. С 1 января 2026 года запретят рекламировать услуги без этого номера и ссылки на запись в реестре.
— Участие Приангарья в эксперименте — важный шаг для туриндустрии. Легализация защитит и бизнес, и гостей, а также повысит качество услуг, — отметила руководитель областного агентства по туризму Евгения Найденова.
Новые правила помогут упорядочить рынок и сделать отдых туристов безопаснее.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области для школ закупят оборудование стоимостью 27 миллионов рублей.