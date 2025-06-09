Иркутская область вошла в эксперимент по легализации гостевых домов

Теперь гостевые дома включат в единый реестр средств размещения наравне с гостиницами, горнолыжными курортами и пляжами. Чтобы легально работать, владельцам таких домов нужно иметь участок в населенном пункте с разрешением на индивидуальное жилье или личное хозяйство, быть собственником дома, зарегистрировать недвижимость в ЕГРН, а также соответствовать стандартам для гостевых домов.