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Павильон на шоссе Космонавтов возле Гознака первым на гостевом маршруте получил колерный паспорт

Департамент градостроительства и архитектуры пермской мэрии согласовал первый колерный паспорт здания на гостевом маршруте.

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Департамент градостроительства и архитектуры пермской мэрии согласовал первый колерный паспорт здания на гостевом маршруте. Объект полностью соответствует новым требованиям. А их немало.

Задача новых требований — обеспечить единство архитектурного облика зданий на гостевом маршруте, включая отделочные материалы и цветовые решения. Вывески также должны быть изготовлены в соответствии с колерным паспортом.

Напомним, к гостевому маршруту относятся улицы от аэропорта до ДКЖ и Перми-2 и далее до улицы Куйбышева.