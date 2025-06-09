Павильон на шоссе Космонавтов возле Гознака первым на гостевом маршруте получил колерный паспорт

Департамент градостроительства и архитектуры пермской мэрии согласовал первый колерный паспорт здания на гостевом маршруте. Объект полностью соответствует новым требованиям. А их немало.
Задача новых требований — обеспечить единство архитектурного облика зданий на гостевом маршруте, включая отделочные материалы и цветовые решения. Вывески также должны быть изготовлены в соответствии с колерным паспортом.
Напомним, к гостевому маршруту относятся улицы от аэропорта до ДКЖ и Перми-2 и далее до улицы Куйбышева.