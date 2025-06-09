В Минцифры высказались о перспективах мобильного интернета в Омской области

В понедельник, 9 июня 2025 года, в социальных сетях появился комментарий регионального Минцифры о продолжительном сбое в работе мобильного интернета на территории Омской области. В ведомстве в целом подтвердили информацию, озвученную накануне губернатором Омской области Виталием Хоценко, дополнив его указанием на дальнейшие перспективы.