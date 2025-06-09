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В Минцифры высказались о перспективах мобильного интернета в Омской области

В омском Минцифры заявили, что после сбоя интернета его качество улучшится.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: belta.by

В понедельник, 9 июня 2025 года, в социальных сетях появился комментарий регионального Минцифры о продолжительном сбое в работе мобильного интернета на территории Омской области. В ведомстве в целом подтвердили информацию, озвученную накануне губернатором Омской области Виталием Хоценко, дополнив его указанием на дальнейшие перспективы.

«Сбои в работе мобильного интернета связаны с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Данные мероприятия реализуются в целях улучшения качества связи», — опубликовано в комментариях к не утихающим спорам в социальных сетях с официального аккаунта Минцифры Омской области.

При этом пояснений о сроках завершения работ на момент публикации не представлено.

Напомним, первые комментарии о нарушениях в работе мобильного интернета стали поступать от омичей вечером пятницы, 6 июня 2025 года, и достигли пика в субботу, 7 июня. За последние 24 часа число жалоб превысило 2,9 тысячи, следует из данных сервиса «Детектор сбоев».