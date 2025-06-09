С наступлением лета омичи стали реже нуждаться в помощи

Как обратил внимание «СуперОмск», если в конце весны, с 26 мая по 1 июня 2025 года, за неделю к омичам было совершено 6 174 вызова для оказания медицинской помощи, то в первую же летнюю неделю, с 2 по 8 июня, количество снизилось до 6 024 вызовов, то есть порядка на 2,5%.