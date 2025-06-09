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С наступлением лета омичи стали реже нуждаться в помощи

Уменьшение числа вызовов можно наблюдать в работе омской станции скорой медицинской помощи с наступлением лета.

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Источник: РИА "Новости"

Как обратил внимание «СуперОмск», если в конце весны, с 26 мая по 1 июня 2025 года, за неделю к омичам было совершено 6 174 вызова для оказания медицинской помощи, то в первую же летнюю неделю, с 2 по 8 июня, количество снизилось до 6 024 вызовов, то есть порядка на 2,5%.

Среднесуточная нагрузка неделей ранее составляла 882 вызова в сутки, тогда как теперь — 861 вызов.

Стало меньше и госпитализаций — 2 392 против 2 465. По мнению автора материала, динамику можно объяснить наступлением поры отпусков, летних каникул, когда омичи отправляются в путешествия, поездки и детские лагеря.