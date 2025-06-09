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Пляжный сезон официально откроется в Самаре 12 июня

В Самаре на пляжи завозят более 20 тысяч тонн свежего песка для купального сезона-2025.

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Источник: Комсомольская правда

В четверг, 12 июня 2025 года, в Самаре состоится официальное открытие пляжного сезона. Сейчас вовсю идет подготовка к нему. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем телеграм-канале.

«Из-за жаркой погоды отдыхающих на пляжах уже много, спасательные посты начали дежурить. В ближайшие несколько дней буйками обозначат безопасную зону для купания. Завозим более 20 тысяч тонн свежего песка», — написал мэр.

В первую очередь, его выгружают на центральной части пляжа, затем — вверх по течению к Красноглинскому району. Этим летом будут открыты 10 официальных пляжей общей протяженностью 4 километра.

Пляжное оборудование будут постепенно выставлять по мере просыхания нового песка. Речь идет о биотуалетах, урнах, навесах, раздевалках и др. Спуски для маломобильных жителей и родителей с колясками сделают под спусками по улицам Некрасовской и Полевой.

Горожанам советуют воздержаться от распития алкоголя, внимательно следить за детьми, не заплывать за буйки и не купаться на «диких» пляжах. Напомним, в этом году на пляжах появятся открытый душ и скамейки-шезлонги. Ранее самарский Роспотребнадзор назвал пляжи, на которых безопасно отдыхать.