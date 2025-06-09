Пляжный сезон официально откроется в Самаре 12 июня

Горожанам советуют воздержаться от распития алкоголя, внимательно следить за детьми, не заплывать за буйки и не купаться на «диких» пляжах. Напомним, в этом году на пляжах появятся открытый душ и скамейки-шезлонги. Ранее самарский Роспотребнадзор назвал пляжи, на которых безопасно отдыхать.