В Самарской области состоялся очередной турнир среди школьников по гонке дронов

На площадке Регионального центра трудовых ресурсов состоялся увлекательный турнир по гонкам дронов, организованный научно-производственным центром беспилотных авиасистем «Самара».
Соревнование прошло в виртуальной среде технического симулятора и собрало свыше восьмидесяти талантливых юных пилотов из различных учебных заведений Самарской области.
Возраст участников варьировался от семи лет и старше.
Итоги предварительных состязаний позволили выявить восьмерых сильнейших пилотов-дронеров, показавших наилучшие результаты:
Дмитрий Светлов, ученик гимназии № 35 города Тольятти; Константин Топоров, Герман Чиненков и Трофим Липатов, воспитанники дворца детского и юношеского творчества города Тольятти; Даниил Сумальчиков и Александр Пляшешников, студенты Поволжского государственного колледжа.
Константин Мельников, школьник из образовательного учреждения № 10 «Успех» города Самары; Игорь Кондрашов, студент Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова.
Следующий этап турнира запланирован на 13 июня, там ребята продолжат свое соперничество, теперь уже управляя миниатюрными аппаратами класса 75 мм.
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