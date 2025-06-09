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В Самарской области состоялся очередной турнир среди школьников по гонке дронов

На площадке Регионального центра трудовых ресурсов состоялся увлекательный турнир по гонкам дронов, организованный научно-производственным центром беспилотных авиасистем «Самара».

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На площадке Регионального центра трудовых ресурсов состоялся увлекательный турнир по гонкам дронов, организованный научно-производственным центром беспилотных авиасистем «Самара».

Соревнование прошло в виртуальной среде технического симулятора и собрало свыше восьмидесяти талантливых юных пилотов из различных учебных заведений Самарской области.

Возраст участников варьировался от семи лет и старше.

Итоги предварительных состязаний позволили выявить восьмерых сильнейших пилотов-дронеров, показавших наилучшие результаты:

Дмитрий Светлов, ученик гимназии № 35 города Тольятти; Константин Топоров, Герман Чиненков и Трофим Липатов, воспитанники дворца детского и юношеского творчества города Тольятти; Даниил Сумальчиков и Александр Пляшешников, студенты Поволжского государственного колледжа.

Константин Мельников, школьник из образовательного учреждения № 10 «Успех» города Самары; Игорь Кондрашов, студент Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова.

Следующий этап турнира запланирован на 13 июня, там ребята продолжат свое соперничество, теперь уже управляя миниатюрными аппаратами класса 75 мм.

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