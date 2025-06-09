Количество миллиардеров в Пермском крае уменьшилось

Количество миллиардеров, проживающих в Пермском крае, снизилось. Об этом сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на региональное управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России.
Как рассказывает портал, за последний год количество миллиардеров сократилось на 40%. По итогам 2024 года в Прикамье 12 человек задекларировали доход свыше 1 миллиарда рублей, тогда как в 2023 году таких было 20. Среди этих миллиардеров — восемь мужчин и четыре женщины. Самый состоятельный житель региона заработал 6,9 миллиарда рублей, основным источником его дохода стали сделки с ценными бумагами.
Ещё 12 человек сообщили о доходе за 2024 год в диапазоне от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей. Доход от 100 до 500 миллионов рублей задекларировали 74 жителя Пермского края. Общее количество жителей региона, чей годовой доход превысил 1 миллион рублей, составило 40,8 тысячи человек. Кроме того, более 7 тысяч прикамцев задекларировали доход менее 200 тысяч рублей за год.