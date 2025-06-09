Количество миллиардеров в Пермском крае уменьшилось

Ещё 12 человек сообщили о доходе за 2024 год в диапазоне от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей. Доход от 100 до 500 миллионов рублей задекларировали 74 жителя Пермского края. Общее количество жителей региона, чей годовой доход превысил 1 миллион рублей, составило 40,8 тысячи человек. Кроме того, более 7 тысяч прикамцев задекларировали доход менее 200 тысяч рублей за год.