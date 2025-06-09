Суд вынес приговор минчанину, выбросившему окурок в Вечный огонь

В Минске осудили минчанина, который выбросил окурок в Вечный огонь, пишет агентство «Минск-Новости».
Как установили правоохранители, 41-летний мужчина, выпив дома пива и коньяка, вечером поехал с сожительницей погулять в центре города. Около монумента Победы мужчина курил, а затем выбросил окурок в Вечный огонь. К фигуранту сразу подошли милиционеры и задержали за хулиганство.
Свою вину ранее не судимый минчанин, работающий монтажником в частной компании, полностью признал и раскаялся.
Суд признал его виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом (ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к штрафу 50 базовых величин (2100 белорусских рублей в июне 2025-го).
Тем временем в Столинском районе мужчина погиб, а девушка пострадала от удара молнии.
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