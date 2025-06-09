Суд вынес приговор минчанину, выбросившему окурок в Вечный огонь

Как установили правоохранители, 41-летний мужчина, выпив дома пива и коньяка, вечером поехал с сожительницей погулять в центре города. Около монумента Победы мужчина курил, а затем выбросил окурок в Вечный огонь. К фигуранту сразу подошли милиционеры и задержали за хулиганство.