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Суд вынес приговор минчанину, выбросившему окурок в Вечный огонь

Выбросивший окурок в Вечный огонь минчанин получил штраф 2100 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Минске осудили минчанина, который выбросил окурок в Вечный огонь, пишет агентство «Минск-Новости».

Как установили правоохранители, 41-летний мужчина, выпив дома пива и коньяка, вечером поехал с сожительницей погулять в центре города. Около монумента Победы мужчина курил, а затем выбросил окурок в Вечный огонь. К фигуранту сразу подошли милиционеры и задержали за хулиганство.

Свою вину ранее не судимый минчанин, работающий монтажником в частной компании, полностью признал и раскаялся.

Суд признал его виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом (ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к штрафу 50 базовых величин (2100 белорусских рублей в июне 2025-го).

Тем временем в Столинском районе мужчина погиб, а девушка пострадала от удара молнии.

А еще мы писали, что магнитная буря обрушится на Землю 9 июня — что ждать белорусам.