Что делать, если вы стали очевидцем происшествия на воде

Разумеется, один из важнейших принципов — запрет на употребление спиртных напитков. По словам спасателей, большинство несчастных случаев на воде происходит именно с купающимися в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное замедляет реакцию и процессы обработки информации, человек под его воздействием может слишком поздно понять, что получил травму или уже начал тонуть. Соответственно, позвать на помощь будет крайне сложно, а это чревато самыми серьезными и даже трагичными последствиями.