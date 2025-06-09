Что делать, если вы стали очевидцем происшествия на воде

За отдыхом в приятной компании легко забыть, что вода — зона повышенной опасности, а незнание основных правил поведения на берегу и во время купания может оказаться роковым в самый ответственный момент. Что делать и кому звонить, если вы стали очевидцем происшествия на воде, читайте в материале РИА Недвижимость.
Где в Москве разрешено купаться
В Комплексе городского хозяйства Москвы напоминают, что Москва-река в границах города не предназначена для купания.
Иная ситуация с водоемами. В черте столицы находится порядка тысячи прудов, каждый из них относится к определенному типу.
Первый тип — купальные пруды. Они расположены в зонах отдыха, где оборудована необходимая для отдыха и досуга инфраструктура, обеспечен мониторинг спасательных служб. До старта пляжного сезона акваторию и дно таких водоемов тщательно проверяют на соответствие экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормативам.
Каждый год после многоэтапной проверки и очистки зон отдыха с купанием власти Москвы публикуют список зон отдыха с возможностью купания. Разрешение на купание в том или ином водоеме выдает Роспотребнадзор после анализа качества воды.
Второй тип прудов — декоративные, выполняющие роль природных рекреационных центров. Купаться здесь нельзя, зато на берегах и прилегающей территории благоустроены досуговые зоны и точки для отдыха на природе. Декоративные пруды по количеству обгоняют все остальные в Москве. К ним относятся такие популярные среди горожан места, как Патриаршие, Чистые, Царицынские и Новодевичьи пруды.
К третьему типу относятся регуляционные водоемы. Они являются важной частью водосточной инфраструктуры города. Их создают искусственно для сбора атмосферных осадков с территорий городских районов. Излишки воды из таких прудов уходят в водосточные коллекторы.
Кто следит за водоемами
За прудами, как и за другими объектами городского хозяйства, следят специалисты московских коммунальных служб. Уход включает в себя не только уборку мусора с поверхности воды и со дна, а целый спектр разнообразных работ.
В частности, специалисты Мосводостока на 270 городских прудах, которые входят в зону их ответственности, регулярно приводят в порядок береговую полосу и технологические дорожки, удаляют лишнюю водную растительность, косят траву в границах трехметровой береговой полосы, очищают мусорозадерживающие решетки.
В апреле вступает в дело Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах (МГПСС), чьи сотрудники проводят осмотр береговой линии и работы по обследованию дна. Основная задача — обнаружить накопившийся за осенне-зимний период мусор и травмоопасные предметы. При этом итоговое заключение о готовности пляжной зоны к купальному сезону принимает не МГПСС. Специалисты службы дают определенные рекомендации балансодержателю, затем московские спасатели организуют повторное обследование.
Водолазы проверяют пляжные зоны Москвы, отведенные для купания, где оно будет разрешено после положительного заключения всех инстанций. Обследованием дна столичных пляжей работа специалистов, разумеется, не ограничивается. Безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников МГПСС. В городе работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, под их постоянным контролем находится вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы.
Какие меры безопасности на воде нужно соблюдать
Основных правил несколько — не заходить в воду в неположенных местах, не нырять и не пытаться топить друг друга, чем часто злоупотребляет молодежь.
Разумеется, один из важнейших принципов — запрет на употребление спиртных напитков. По словам спасателей, большинство несчастных случаев на воде происходит именно с купающимися в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное замедляет реакцию и процессы обработки информации, человек под его воздействием может слишком поздно понять, что получил травму или уже начал тонуть. Соответственно, позвать на помощь будет крайне сложно, а это чревато самыми серьезными и даже трагичными последствиями.
Что делать, если увидел тонущего человека
Определить тонущего человека не всегда просто, если он не зовет на помощь, но есть несколько признаков, по которым можно вычислить пострадавшего.
Тонущий обычно начинает странно нырять: то погружается в воду, то выныривает. Если вы заметили что-то подобное, человеку нужна помощь. Делать это самостоятельно можно, только если вы на сто процентов уверены в своих силах, чувствуете ногами дно и обладаете хорошей физической формой, чтобы справиться с паникующим человеком. В противном случае тонущий в состоянии паники может утянуть спасителя на дно вместе с собой.
Протянуть руку помощи можно другими способами, не рискуя собственной жизнью. Во-первых, на каждом оборудованном пляже в Москве расположены стенды со спасательными кругами и концами Александрова. Ими можно воспользоваться и кинуть пострадавшему на воде, чтобы он продержался до прибытия спасателей.
Во-вторых, лучше всего как можно быстрее вызывать на место происшествия спасателей. Помимо экстренного телефона 112, можно позвонить напрямую ответственным специалистам, которые следят за конкретным пляжем.
В оборудованных зонах для купания и вдоль берега установлены знаки безопасности. На них стоит обратить внимание: все они пронумерованы для ориентирования, на них указан прямой телефон поисково-спасательной станции, которая отвечает за территорию. К тому же сотрудники МГПСС во время патрулирований раздают отдыхающим визитки с номерами дежурной смены. Телефон находится прямо на спасательном катере, так что к месту происшествия спасатели приедут максимально быстро.