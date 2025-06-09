Около 3 км дорог построят и реконструируют на северо-востоке Москвы

«Работы пройдут на территории, ограниченной путями первого Московского центрального диаметра, Алексеевской соединительной линией Московской железной дороги, Звездным бульваром и проездом Добролюбова. В рамках проекта планируется создание трех проектируемых проездов. В общей сложности за счет городского бюджета построят и реконструируют около 3 км дорог. Завершить реализацию проекта планируется в 2028 году», — приводятся в сообщении слова Десяткова.
Как отмечается, для проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ подведомственное департаменту строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» заключило государственный контракт с генеральным подрядчиком.
«Будущий Проектируемый проезд № 1051 соединит Огородный проезд и ул. Добролюбова, Проектируемый проезд № 1922 пройдет вдоль путей второго Московского центрального диаметра до пересечения с Проектируемым проездом № 7613, а еще один Проектируемый проезд № 2025 пройдет параллельно путям четвертого Московского центрального диаметра до платформы “Савеловская”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время идет подготовка проектной документации. Реализация проекта улучшит транспортную доступность Бутырского района и Марьиной Рощи Северо-Восточного административного округа Москвы.