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В Самарской области обсудили перспективы развития событийного туризма

6 июня в Самарской области состоялась стратегическая сессия, посвящённая развитию событийного туризма.

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6 июня в Самарской области состоялась стратегическая сессия, посвящённая развитию событийного туризма. В мероприятии приняли участие представители муниципальных администраций, туристического бизнеса, креативных индустрий, выставочных комплексов и организаций размещения региона.

Работа велась по трём ключевым направлениям: развитие событийной инфраструктуры, концепция организации крупных мероприятий и продвижение региона на туристическом рынке. Эксперты провели презентации, а участники сформировали группы для выработки рекомендаций по формированию узнаваемого бренда и событийных мероприятий.

Оценку представленных проектов дали представители ведущих организаций индустрии гостеприимства и туризма России.

Грант Бабасян, управляющий директор «Газпромбанк — Инфраструктурный холдинг», представил концепцию создания конгрессно-выставочного парка в Самарской области. Предполагается, что этот проект создаст дополнительные возможности для деловых мероприятий и повысит инвестиционную привлекательность региона.

Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева подчеркнула важность событийного туризма для экономического и социального развития региона, а также позитивное влияние на имидж региона на национальном и международном уровнях.

Отметим, что развитие событийного туризма является частью национального проекта «Туризм и гостеприимство», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. В рамках проекта государство оказывает поддержку различным мероприятиям, благоустройству исторических центров городов, обустройству пляжных зон и туристических маршрутов, а также созданию современной туристической инфраструктуры.

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