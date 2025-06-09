Гостей челябинского VK Fest развезут по домам на общественном транспорте

— На неделе у нас большое мероприятие в городе состоится. Прогнозируем, что число горожан, которые захотят принять в нём участие, будет более 17 тысяч. Я дал поручение, учитывая, что мероприятие поздно завершается, организовать дополнительный развоз людей по районам города Челябинска, то есть пролонгировать работу общественного транспорта в этот день, — подчеркнул мэр.
Напомним, VK Fest пройдёт 14 июня на набережной у Торгового центра, где гостей будут ждать музыка, развлечения и отдых на свежем воздухе. Челябинский фестиваль положит начало большому летнему туру по пяти городам России. На сцене выступят звёзды, среди которых Баста, «Три дня дождя», Mary Gu, Ольга Бузова, Юлия Савичева, «Комната культуры» и TGK («Триагрутрика»). На территории набережной построят игровые и творческие зоны, проведут мастер-классы, конкурсы и автограф-сессии. Возрастное ограничение: 0+.