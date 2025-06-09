Гостей челябинского VK Fest развезут по домам на общественном транспорте

— На неделе у нас большое мероприятие в городе состоится. Прогнозируем, что число горожан, которые захотят принять в нём участие, будет более 17 тысяч. Я дал поручение, учитывая, что мероприятие поздно завершается, организовать дополнительный развоз людей по районам города Челябинска, то есть пролонгировать работу общественного транспорта в этот день, — подчеркнул мэр.