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Радий Хабиров восхитился отсутствием пьяных на сабантуе

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе отметил, что не заметил ни одного подвыпившего жителя на сабантуе в Акъяре. Напомним, визит руководителя республики на народный праздник в Хайбуллинском районе состоялся накануне 6 июня.

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Источник: Башинформ

«Одно из моих самых теплых ощущений после сабантуя — ни одного пьяного лица не видел, ни одного выпившего человека. Мы все-таки с вами в этом вопросе достигли хорошего результата. Я не говорю, что мы пьянство победим, но по крайней мере на таких общественно значимых мероприятиях те, кто не умеет пить, не появляются. Это большое достижение», — заявил Хабиров.