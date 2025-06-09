Радий Хабиров восхитился отсутствием пьяных на сабантуе

«Одно из моих самых теплых ощущений после сабантуя — ни одного пьяного лица не видел, ни одного выпившего человека. Мы все-таки с вами в этом вопросе достигли хорошего результата. Я не говорю, что мы пьянство победим, но по крайней мере на таких общественно значимых мероприятиях те, кто не умеет пить, не появляются. Это большое достижение», — заявил Хабиров.