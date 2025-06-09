Радий Хабиров рассказал о новых поездах из Уфы

За январь — май текущего года электрички перевезли 2 млн пассажиров — на 10% больше, чем за пять месяцев 2024-го. За весь прошлый год пассажиропоток на пригородном сообщении составил 5,4 млн.
«Люди голосуют, что называется, ногами — пользуются всеми предоставленными возможностями», — отметил руководитель региона.
Радий Хабиров напомнил, что на неделе достигнута договорённость с Куйбышевской железной дорогой о запуске с 1 июля пригородного поезда «Ласточка» маршрутом Уфа — Челябинск.
«Способы добраться до Челябинска из Башкирии, конечно, есть, но это будет сравнительно недорогой и при этом достаточно комфортный вариант», — прокомментировал Радий Хабиров.
Также в сентябре текущего года планируется открыть востребованную новую остановку «Розовые скалы» на маршруте Уфа — Белорецк, а в следующем году — запустить долгожданную прямую электричку в Магнитогорск, а также в Самару, напомнил Глава Башкирии.