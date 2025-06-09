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Иркутские университеты попали в топ вузов с высокими зарплатами

Рейтинг представляет уровень дохода выпускников в IT-сфере.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутский государственный университет и Иркутский национальный исследовательский технический университет вошли в топ вузов по стране с самыми высокими зарплатами у выпускников IT-специальностей. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы.

— ИГУ занял 17-е место, выпускники вуза зарабатывают 145 тысяч рублей, это на 15 тысяч больше, чем в 2024 году. А ИРНИТУ ниже на две строчки в рейтинге. Там молодым IT-работникам платят 135 тысяч рублей в месяц, — сообщили специалисты.

80% студентов после получения диплома остаются работать в Иркутске. В топ вошли университеты, выпускники которых получили Нобелевскую премию, а студенты победили в международных олимпиадах.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что Иркутская область вошла в эксперимент по легализации гостевых домов.