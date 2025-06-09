Иркутские университеты попали в топ вузов с высокими зарплатами

Иркутский государственный университет и Иркутский национальный исследовательский технический университет вошли в топ вузов по стране с самыми высокими зарплатами у выпускников IT-специальностей. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы.
— ИГУ занял 17-е место, выпускники вуза зарабатывают 145 тысяч рублей, это на 15 тысяч больше, чем в 2024 году. А ИРНИТУ ниже на две строчки в рейтинге. Там молодым IT-работникам платят 135 тысяч рублей в месяц, — сообщили специалисты.
80% студентов после получения диплома остаются работать в Иркутске. В топ вошли университеты, выпускники которых получили Нобелевскую премию, а студенты победили в международных олимпиадах.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что Иркутская область вошла в эксперимент по легализации гостевых домов.