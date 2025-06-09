Иркутские университеты попали в топ вузов с высокими зарплатами

— ИГУ занял 17-е место, выпускники вуза зарабатывают 145 тысяч рублей, это на 15 тысяч больше, чем в 2024 году. А ИРНИТУ ниже на две строчки в рейтинге. Там молодым IT-работникам платят 135 тысяч рублей в месяц, — сообщили специалисты.