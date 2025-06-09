Что можно и нельзя делать в Клубничное полнолуние 11 июня 2025 года

Белорусы и все жители планеты смогут увидеть одно из самых красивых полнолуний года — Клубничное полнолуние, которое выпало на 11 июня. Луна достигнет максимальной фазы 11 июня примерно в 10.46. Клубничное полнолуние можно наблюдать до 12 июня.
Клубничное полнолуние, название.
Есть две версии названия данного полнолуния. Первая связан индейской традицией давать названия каждому полнолунию в году. Так, в июне, сразу после полнолуния начинался сезон клубники. Отсюда и возникло название — Клубничное.
Что касается второй версии, то она связана с астрономическим явлением. Все дело в том, что в первый месяц лета Луна занимает особое положение на небе: солнечный свет ее подсвечивает с определенного ракурса и возникает эффект красного, клубничного оттенка.
Клубничное полнолуние, что нельзя делать.
Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Кроме того, не следует планировать открытие бизнеса, принимать судьбоносные решения. Важно контролировать свои эмоции, а также не совершать спонтанные покупки. Запрещено ввязываться в конфликты. Под запретом посещение вечеринок, злоупотребление алкоголем.
Клубничное полнолуние, что можно делать.
День подходит для того, чтобы провести его в тишине и навести порядок в мыслях. Кроме того, рекомендуется уделить внимание своему здоровью, к примеру, сходить на массах. Также можно посвятить день уходу за собой. Считается, что период полнолуния подходит для творчества.
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