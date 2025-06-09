Что можно и нельзя делать в Клубничное полнолуние 11 июня 2025 года

День подходит для того, чтобы провести его в тишине и навести порядок в мыслях. Кроме того, рекомендуется уделить внимание своему здоровью, к примеру, сходить на массах. Также можно посвятить день уходу за собой. Считается, что период полнолуния подходит для творчества.