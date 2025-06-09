Важную магистраль перекроют во Владивостоке на четыре дня для работ на теплосетях

Центр организации дорожного движения Владивостока по традиции просит водителей пользоваться альтернативными путями на время производства работ и планировать маршрут и время выезда заранее, однако удобных объездных путей в этом случае нет. Улица Днепровская тоже покрылась такими ямами, что дорогу с трудом преодолевают даже внедорожники. Один из самых проблемных участков — возле дома № 45, где бежит течь неизвестного происхождения и разрушает асфальт. Однако ремонт дороги проведут в этом году только при условии, что найдут дополнительное финансирование, в противном случае работы проведут в 2026 году.