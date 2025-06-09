Важную магистраль перекроют во Владивостоке на четыре дня для работ на теплосетях

Работы будут проводиться на участке от дома № 6 до дома № 6, строения 8 (между остановками «Таксопарк» и «ДСК»).
Автомобилисты ожидают транспортного коллапса, особенно в утренние часы. На неудовлетворительное состояние проезжей части водители жаловались неоднократно, здесь много просевших люков, неровностей, выбоин.
Центр организации дорожного движения Владивостока по традиции просит водителей пользоваться альтернативными путями на время производства работ и планировать маршрут и время выезда заранее, однако удобных объездных путей в этом случае нет. Улица Днепровская тоже покрылась такими ямами, что дорогу с трудом преодолевают даже внедорожники. Один из самых проблемных участков — возле дома № 45, где бежит течь неизвестного происхождения и разрушает асфальт. Однако ремонт дороги проведут в этом году только при условии, что найдут дополнительное финансирование, в противном случае работы проведут в 2026 году.