В Братске мужчина погасил полумиллионный долг для выезда за пределы России

В Братске судебные приставы добились погашения крупной налоговой задолженности благодаря ограничению на выезд за пределы России. Как сообщили КП-Иркутск в региональном УФССП, гражданин Таджикистана, проживавший в Иркутской области, долгое время не платил налоги, накопив долг более 500 тысяч рублей.
— Несмотря на то, что приставы заранее предупредили его о запрете на выезд, мужчина не торопился возвращать деньги. Ситуация изменилась, когда ему понадобилось срочно улететь на родину. Чтобы снять ограничение, он полностью погасил задолженность по земельному, транспортному налогам и налогу на имущество, а также оплатил исполнительский сбор, — сообщают в пресс-службе УФССП.
После поступления средств на счет подразделения приставов деньги были перечислены в российский бюджет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 41-летний водитель погиб из-за выезда другого авто на встречку в микрорайоне Юбилейном Иркутска.