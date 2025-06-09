В Братске мужчина погасил полумиллионный долг для выезда за пределы России

— Несмотря на то, что приставы заранее предупредили его о запрете на выезд, мужчина не торопился возвращать деньги. Ситуация изменилась, когда ему понадобилось срочно улететь на родину. Чтобы снять ограничение, он полностью погасил задолженность по земельному, транспортному налогам и налогу на имущество, а также оплатил исполнительский сбор, — сообщают в пресс-службе УФССП.