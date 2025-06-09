Из-за угрозы пожаров в Крыму объявили штормовое предупреждение

Трехдневное штормовое предупреждение в связи с высоким риском возникновения пожаров объявлено в Крыму. Об этом стало известно из сообщения Главного управления МЧС России по республике.
По прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в западных регионах Крыма в период с 10 по 12 июня будет сохраняться высокий риск возникновения пожаров. В центральных и восточных районах также ожидается повышенная вероятность возникновения пожаров.
Также в МЧС напомнили, что с 1 мая на всем полуострове введен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать траву и мусор в лесах и природных зонах.