Из-за угрозы пожаров в Крыму объявили штормовое предупреждение

По прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в западных регионах Крыма в период с 10 по 12 июня будет сохраняться высокий риск возникновения пожаров. В центральных и восточных районах также ожидается повышенная вероятность возникновения пожаров.