Жителя Башкирии оштрафовали на 2 млн рублей за незаконный оборот алкоголя

Установлено, что в 2024 году мужчина, не имея необходимой лицензии, купил у неизвестного поставщика крупную партию спиртосодержащей продукции. Во время следствия у жителя Башкирии изъяли более 800 литров нелегального алкоголя, рыночная стоимость которого превышала 680 тысяч рублей. Хранил весь алкоголь мужчина в гараже.