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Жителя Башкирии оштрафовали на 2 млн рублей за незаконный оборот алкоголя

У мужчины изъяли свыше 800 литров алкогольной продукции.

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Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке осудили 37-летнего мужчину, которого обвиняли в незаконном обороте алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Установлено, что в 2024 году мужчина, не имея необходимой лицензии, купил у неизвестного поставщика крупную партию спиртосодержащей продукции. Во время следствия у жителя Башкирии изъяли более 800 литров нелегального алкоголя, рыночная стоимость которого превышала 680 тысяч рублей. Хранил весь алкоголь мужчина в гараже.

В ходе судебного заседания фигурант полностью признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 2,1 млн рублей, а также постановил уничтожить весь контрафактный алкоголь.

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