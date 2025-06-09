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Число жителей Красноярского края за чертой бедности снизилось до 10%

По данным Красноярскстата, в Красноярском крае наблюдается положительная динамика в уровне доходов населения.

Качество жизни в вашем регионе

По данным Красноярскстата, в Красноярском крае наблюдается положительная динамика в уровне доходов населения. В 2024 году среднедушевые денежные доходы составили 59 359 рублей в месяц, что на 17,8% больше, чем в предыдущем году.

Медианный доход, который показывает уровень доходов, при котором половина населения зарабатывает больше, а другая половина — меньше, составил 45 054,7 рубля, увеличившись на 17,1% по сравнению с 2023 годом.

Согласно статистическим данным, доля жителей региона с доходами ниже границы бедности в текущем году составила 11%, что является улучшением по сравнению с 12,7% в 2023 году.

Снижение числа людей с низкими доходами также отмечено в соседних регионах: в Хакасии доля таких граждан снизилась с 15,8% до 13,6%, а в Тыве — с 23,5% до 20,4%.

Ранее рассказывали, что красноярцам напомнили о возможности компенсации за ЖКХ.