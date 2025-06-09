Глава Башкирии поручил усилить работу на водных объектах республики.

194 пляжа запланированы к открытию в Башкирии, но по состоянию на 9 июня аттестовано 157 официальных мест для купания. Как пояснил на оперативном совещании в ЦУРе 9 июня председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, это связано с подъемом уровня воды в реках.