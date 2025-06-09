Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии поручил усилить работу на водных объектах республики

Глава Башкирии поручил усилить работу на водных объектах республики.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Башинформ

194 пляжа запланированы к открытию в Башкирии, но по состоянию на 9 июня аттестовано 157 официальных мест для купания. Как пояснил на оперативном совещании в ЦУРе 9 июня председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, это связано с подъемом уровня воды в реках.

«Как только вода уйдет, пляжи откроют, — сказал Кирилл Первов. — С начала купального сезона произошло 6 происшествий на воде, составлено 63 административных протокола. Проведено 3282 рейда и роздано 433 памятки».

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил усилить профилактическую работу на водных объектах в связи с жаркой погодой.

«Сейчас тепло, все в воду полезут. Надо работать в штабном режиме», — подчеркнул руководитель региона.

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров отметил, что на более чем 2000 населенных пунктов, где есть водоемы, 200 пляжей недостаточно.

«Было 30. Мы в лидерах по числу официальных пляжей, но оно формальное, не во всех населенных пунктах с реками и озерами есть пляжи», — сказал Андрей Назаров.