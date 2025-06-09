Глава Башкирии поручил усилить работу на водных объектах республики.

194 пляжа запланированы к открытию в Башкирии, но по состоянию на 9 июня аттестовано 157 официальных мест для купания. Как пояснил на оперативном совещании в ЦУРе 9 июня председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, это связано с подъемом уровня воды в реках.
«Как только вода уйдет, пляжи откроют, — сказал Кирилл Первов. — С начала купального сезона произошло 6 происшествий на воде, составлено 63 административных протокола. Проведено 3282 рейда и роздано 433 памятки».
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил усилить профилактическую работу на водных объектах в связи с жаркой погодой.
«Сейчас тепло, все в воду полезут. Надо работать в штабном режиме», — подчеркнул руководитель региона.
Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров отметил, что на более чем 2000 населенных пунктов, где есть водоемы, 200 пляжей недостаточно.
«Было 30. Мы в лидерах по числу официальных пляжей, но оно формальное, не во всех населенных пунктах с реками и озерами есть пляжи», — сказал Андрей Назаров.