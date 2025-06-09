В Самаре пляжный сезон на Волге откроется с 12 июня

Свежий карьерный песок уже начал поступать на городские пляжи Самары, общее количество материала превысит отметку в двадцать тысяч тонн.
Первоначально песчаные массы размещаются на центральном участке зоны отдыха, далее доставка осуществляется вплоть до отдалённых территорий, расположенных в Красноглинском районе.
Уже летом жители и гости города получат доступ к десяти благоустроенным зонам отдыха вдоль водоёмов, общая длина которых составит порядка четырёх километров, заявил глава администрации Самары Иван Носков.
Инженерное оснащение пляжной инфраструктуры — специальные конструкции типа навеса, беседки, скамейки, туалетные модули, кабины для переодевания и деревянные настилы — начнут устанавливать поэтапно, по мере полного высыхания свежезавезённого песка.
Доступ маломобильных групп населения и семей с маленькими детьми обеспечат удобные пандусы возле улиц Некрасовская и Полевая.
Несмотря на раннее наступление тёплой погоды, любители водных процедур массово устремляются на берега рек.
Спасательные посты специализированной службы уже приступили к выполнению своих обязанностей. Безопасность плавания обеспечит установка ограничительной линии плавучих буёв, разметка которой завершится в ближайшее время.
Глава городской администрации настоятельно рекомендовал жителям строго следовать правилам поведения на воде: выбирать исключительно официальные места отдыха, следить за состоянием детей, отказаться от распития спиртных напитков вблизи воды и категорически не нарушать границы безопасной акватории, отмеченной специальными знаками.
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