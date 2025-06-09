ГОСТы дорогие! Какие товары могут подорожать в первую очередь

Производители продовольственных товаров предупреждают Минпромторг, что предложенные им поправки в закон о стандартизации могут привести к повышению цен на продукты питания и сокращению ассортимента. Узнаем, какие товары могут подорожать в первую очередь.
Коллективное письмо было составлено ассоциациями «Союзмолоко», «Русбренд», «Руспродсоюз», «Рыбный союз», «Асконд», Национальной мясной ассоциацией и Национальным союзом хлебопечения и направлено главе Торгово-промышленной палаты Сергею Катырину. Бизнес опасается, что новые правила приведут к росту расходов на изменения состава, переоформление разрешительных документов и упаковки. Следствием этого станут пересмотр цен на продукты, включая социально значимые, и сокращение имеющегося ассортимента.
Минпромторг планирует обязать российских производителей пищевых продуктов выпускать продукцию строго по единому ГОСТу. На текущий момент производители продуктов питания используют технологии по собственным стандартам. Многие переживают, что из-за введения единого стандарта, как во времена СССР, больше всего сократится ассортимент молочной продукции, которая изготавливается по разным технологиям и с использованием различных заменителей.
Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко поделилась своим мнением. Она убеждена, что никаких причин паниковать нет.
— Говорить о резком росте цен не стоит, потому что часть продукции, находящейся на полках магазинов, уже была произведена по ГОСТу, а другая часть может немного, процентов на 5−7, подняться в цене, но в любом случае будет альтернативная продукция, которая останется по прежней стоимости, поэтому никакого дефицита не ожидается, — подчеркнула она.
Однако сложности все-таки могут возникнуть у нетипичных для нашего рынка товаров. Например, за бортом окажутся необычные сорта мяса, продукты с заменителями животных жиров. С такими случаями будут разбираться отдельно.
ОПЫТ СССР.
В Советском Союзе пищевая промышленность строго регулировалась государственными стандартами, которые охватывали практически все категории продуктов — от хлеба и молока до колбас и консервов. Многие советские продукты остались в памяти россиян как более «натуральные» именно из-за строгих требований к составу. Все дело в том, что большинство тех же молочных продуктов изготавливалось по ГОСТу без заменителей жира или искусственных ароматизаторов. Такие строгие нормы позволяли обеспечивать натуральность ингредиентов и не давали недобросовестным производителям удешевлять технологию производства за счет некачественных и дешевых добавок.
Самые известные ГОСТы тех лет — это" 23670–79" для вареных колбас или" 1129–72" для подсолнечного масла. Они очень строго регулировали процесс не только изготовления, но и хранения товара.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Елена Соломатина, терапевт, диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук:
— Отсутствие ГОСТов привело к тому, что часть современной продукции может не соответствовать базовым качествам. Например, в России есть стандарты, регламентирующие, какие продукты разрешены и не разрешены детям. Есть специальные таблицы, где рассчитаны белки, жиры, углеводы. Эта практика постепенно перенимается.
С начала лососевой путины на Камчатке, которая началась 1 июня, цены на свежую икру нерки достигли 9−9,5 тысячи рублей за килограмм. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, что будет с ценами на красную икру в России в ближайшие месяцы.