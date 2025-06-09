ГОСТы дорогие! Какие товары могут подорожать в первую очередь

В Советском Союзе пищевая промышленность строго регулировалась государственными стандартами, которые охватывали практически все категории продуктов — от хлеба и молока до колбас и консервов. Многие советские продукты остались в памяти россиян как более «натуральные» именно из-за строгих требований к составу. Все дело в том, что большинство тех же молочных продуктов изготавливалось по ГОСТу без заменителей жира или искусственных ароматизаторов. Такие строгие нормы позволяли обеспечивать натуральность ингредиентов и не давали недобросовестным производителям удешевлять технологию производства за счет некачественных и дешевых добавок.