Женщина из Хабаровского края через суд стала победителем лотереи

По данным Индустриального районного суда города, женщина обратилась в суд, чтобы ее признали победителем лотереи «Получи ключи», а также взыскали убытки и компенсировали моральный вред. По словам пострадавшей, она стала победителем в розыгрыше квартиры на акции, проводимой в торговом центре, но из-за того, что у нее не было оригинала купона, ведущий отказался вручать женщине приз и вытянул другой билет.