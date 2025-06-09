Около 60 гидравлических испытаний проведут в Петербурге до 11 июня

Теплоэнергетики проведут 59 гидравлических испытаний в Петербурге за три дня — с 9 по 11 июня. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Наибольшее число испытаний выполнит АО «ТЭК СПб» — 30 проверок в таких районах, как Приморский, Невский, Выборгский, Фрунзенский и Центральный. Компания «Петербургтеплоэнерго» проведет 27 тестов, в том числе в Пушкинском, Петродворцовом и Курортном районах. «ТЕПЛОЭНЕРГО» ограничится двумя испытаниями — в Калининском и Петроградском.
— Проверки могут сопровождаться временным отключением горячей воды. При этом энергетики подчеркивают, что именно такие профилактические работы позволяют избежать серьезных аварий зимой, — говорится в сообщении.
Узнать, попадает ли ваш дом в зону испытаний, можно на сайте Комитета по энергетике Петербурга и на сайтах теплоснабжающих организаций. Если вы заметили пар, лужи или проседание асфальта, звоните 112 или 004.