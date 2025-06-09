Эксперты рассказали, почему бурый медведь отправился в плавание в Приморье

«Бурые медведи — превосходные пловцы, при необходимости способные уплывать на многие километры от берега. Ближайшие к острову Кротова места обитания этого вида находятся в Хасанском районе — он обычен в нацпарке “Земля леопарда” и заповеднике “Кедровая падь”. Зверь мог отправиться через залив из любопытства, обследуя ближайшие окрестности. Это может быть молодой расселяющийся медведь, ищущий собственный участок обитания. Кроме того, медведь мог уйти в море, спасаясь, например, от собак — а дальше уже поплыл в произвольном направлении», — сообщил РИА Новости научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергей Колчин.