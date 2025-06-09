Витаминная бомба: приморцам назвали полезные свойства черешни

Жителям Приморского края рассказали о настоящей витаминной бомбе. Здесь и витамины А, В1, В2, С, Е, и кальций, и железо. Также она содержит магний, фосфор, натрий, калий и йод. Помимо всего прочего, в ней много антоцианов. И все это — о черешне.