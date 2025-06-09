Витаминная бомба: приморцам назвали полезные свойства черешни

Жителям Приморского края рассказали о настоящей витаминной бомбе. Здесь и витамины А, В1, В2, С, Е, и кальций, и железо. Также она содержит магний, фосфор, натрий, калий и йод. Помимо всего прочего, в ней много антоцианов. И все это — о черешне.
Эксперты регионального Роспотребнадзора рассказали, как выбрать полезную и вкусную черешню. Во-первых, кожица у ягод должна быть чистая и гладкая, глянцевая, без вмятин и трещин, а мякоть — плотная и упругая. Плодоножке подобает быть эластичной, зеленого цвета. Если хотя бы один из пунктов — промах, такую черешню лучше не брать.
К слову, вкус черешни напрямую зависит от сорта и цвета ягод. К примеру, желтая и розовая будут нежными и водянистыми, у них неярко выраженный кисло-сладкий вкус. Темноокрашенные же ягоды имеют более насыщенный и яркий вкус и аромат.
В ведомстве также подчеркнули, что важно и где вы покупаете черешню. Лучше отдавать предпочтение в этом вопросе местам, где проводят регулярный контроль качества ягод — это крупные рынки и супермаркеты.