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Штормовое предупреждение и высокие волны: погода на калининградском побережье 9 июня

Информацию «Клопс» передали спасатели.

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Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 83% 754 мм рт. ст. +21°

На всех пляжах области объявлено штормовое предупреждение, в некоторых местах высота волны достигает 3−4 метра. Информацию «Клопс» передали спасатели.

В понедельник, 9 июня, на всём побережье объявлено штормовое предупреждение. Купаться, разумеется, категорически запрещено — это опасно для жизни.

Балтийск: флаг чёрный, купаться нельзя. Температура воды +14 °C. Очень сильное волнение, шторм. Волны достигают трёх-четырёх метров;

Зеленоградск: флаг чёрный, купаться нельзя. Температура воды +12 °C, шторм;

Пионерский: красный флаг, купаться нельзя. Температура воды +13 °C, сила ветра до 18 м/с, волна достигает двух метров, шторм;

Светлогорск: флаг чёрный, в воду просят не заходить. Её температура +13 °C, на море сильный ветер, длина волны достигает 2,5 метра;

Янтарный: флаг красный, купаться нельзя. Температура воды +13 °C, здесь тоже шторм.